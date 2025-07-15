В пресс-службе Главного управления ФССП по Московской области сообщили, что житель региона, подозреваемый в хищении государственного имущества, был привлечен к уголовной ответственности по ч. 5. ст. 291 УК РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Судебные приставы Подмосковья исполнили решение суда о конфискации взятки в виде 100 земельных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Московской области.

"Житель Подмосковья, подозреваемый в хищении государственного имущества, был привлечен к уголовной ответственности по ч. 5. ст. 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере за заведомо незаконное бездействие, - сообщили в ГУ ФССП. - Помимо лишения свободы и уголовного штрафа, суд принял решение конфисковать в доход государства 100 земельных участков площадью от 288 до 2 167 кв. м каждый и общей рыночной стоимостью 34,7 млн рублей. Именно эти участки являлись предметом взятки должностному лицу".

В Клинском районном отделении ГУ ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о конфискации и обращении в собственность государства земельных участков.