Суд снизил Алексею Иевскому размер гражданского иска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому, который осужден на шесть лет колонии за кражи и мошенничество, и оставил решение в силе в части срока лишения свободы. При этом суд снизил размер гражданского иска, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Апелляционная инстанция приговор Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга изменила, снизив размер материального ущерба до 35 474 778 рублей в отношении ИП Курпатов А. В., размер гражданского иска потерпевшего К. - до 77 859 378 рублей, в остальном приговор оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

В декабре 2024 года пресс-служба сообщала, что суд приговорил к шести годам колонии бывшего личного помощника психотерапевта Курпатова за хищение у последнего более 78 млн рублей, а также дорогих часов и серег.

Из материалов дела следует, что Иевский, злоупотребив доверием Курпатова, с мая 2020 по август 2021 года убедил последнего передать ему свыше 42 млн рублей под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля Porsche Cayenne Coupe стоимостью 9,3 млн рублей, 39 из 102 долей собственности на квартиру на канале Грибоедова за 3 млн рублей и четырех земельных участков в Выборгском районе Ленобласти за 9,9 млн рублей, а также затрат на строительство загородного дома на этих участках в размере 20,1 млн рублей. По версии обвинения, Иевский не имел намерений выполнять взятые на себя обязательства и, получив деньги от Курпатова, похитил их.

Также суд установил, что не позднее августа 2021 года фигурант тайно похитил принадлежащие Курпатову часы стоимостью 1,3 млн рублей и серьги стоимостью 2,6 млн рублей. Кроме того, с июня 2020 по октябрь 2021 года Иевский убедил Курпатова в необходимости регистрации на свое имя ООО "Онлайн продакшн" с целью продажи онлайн-курсов, которые Курпатов производил как индивидуальный предприниматель. По договоренности между Иевским и Курпатовым первый должен был перечислять на счет ИП 50% от суммы каждой продажи онлайн-курсов, но вместо полагавшихся по договору Курпатову 112,5 млн рублей фигурант перечислил ему только 76,5 млн.