Под Лондоном в авиакатастрофе погибли четыре человека

На 12-метровом самолете Beechcraft King AirB200, переделанном для медицинской транспортировки, команда привезла в Великобританию на лечение пациента

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Два пилота, врач и медсестра погибли в результате катастрофы небольшого самолета в аэропорту Саутенд под Лондоном 13 июля. Об этом сообщила полиция графства Эссекс.

"На борту самолета, когда он трагически разбился, находились командир и второй пилот, оба мужчины, а также медсестра (женщина) и врач (мужчина), все они погибли", - отмечается в сообщении полиции. Там добавили, что все погибшие - иностранцы, а официально их имена будут названы лишь после идентификации останков.

На 12-метровом самолете Beechcraft King AirB200, переделанном для медицинской транспортировки, команда привезла в Великобританию на лечение пациента. После этого борт должен был вернуться в Нидерланды, но разбился при взлете.

По данным телеканала Sky News, оба пилота - граждане Нидерландов, а медсестра и врач - чилийцы.

Катастрофа бизнес-джета произошла в воскресенье примерно в 15:45 по местному времени (17:45 мск). По свидетельству очевидцев, двухмоторный турбовинтовой самолет упал через несколько секунд после взлета.

Аэропорт продолжает оставаться закрытым. Следствие ведут эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий.