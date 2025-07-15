В Подмосковье пара и их внук погибли, надышавшись парами краски

В правоохранительных органах уточнили, что тела погибших обнаружил сосед

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пожилые мужчина и женщина, а также их 15-летний внук погибли в доме в подмосковной деревне Полуэктово, по предварительным данным, надышавшись парами краски. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, возбуждено уголовное дело.

"Следователем следственного отдела по Можайску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их 15-летнего внука (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 июля в подвале частного дома в Полуэктово, были обнаружены тела пожилой семейной пары и их внука без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что в подвале пенсионеры проводили ремонтные работы по гидроизоляции, а внук им помогал.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что тела погибших обнаружил сосед. Причиной гибели семьи, по предварительным данным, стало отравление парами растворителя и краски.

В ГСУ СК добавили, что следователи уже осмотрели место происшествия, изъяты материалы, используемые для проведения ремонтных работ, допрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы.