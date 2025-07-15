Губернатор Александр Гусев уточнил, что из них 14 гражданам потребовалась госпитализация

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Воронежскую область утром 15 июля увеличилось до 27 человек. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

"По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки", - написал Гусев.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

Губернатор уточнил, что из них 14 гражданам потребовалась госпитализация, в том числе четырем несовершеннолетним, остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии.

По словам Гусева, размещение в пункте временного размещения (ПВР) потребовалось только трем семьям. Им предоставят комнаты в санатории в центре города, остальные жильцы от ПВР отказались: до завершения ремонтно-восстановительных работ они будут оставаться у родственников.

Ранее на территории Воронежа из-за последствий падения обломков БПЛА в нескольких районах города был введен режим чрезвычайной ситуации.