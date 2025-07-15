В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании для откорма скота в Красноармейском районе Челябинской области на площади 5 тыс. кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в здании для откорма скота в Красноармейском районе. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров", - сказано в сообщении.

К тушению привлекаются 54 человека и 16 единиц техники. Причину и обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам дознания по пожарам.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Красноармейском районе - в деревне Козырево загорелась кровля здания для откорма скота, животных внутри нет, пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек.