В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что среди пострадавших есть дети

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. 14 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с двумя электробусами на Профсоюзной улице в Москве. Угрозы жизни пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослые были доставлены в ГКБ им. С. С. Юдина, ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой, ММКЦ "Коммунарка", Первую градскую больницу. Трехлетнего ребенка доставили в Клинику доктора Рошаля. Его состояние стабильное.

"Пострадавшие в состоянии средней тяжести. Команды больниц уже приступили к оказанию медпомощи. Угрозы для жизни нет", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалалось об 11 пострадавших.

Отмечается, что на месте ДТП работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, на остановке произошло столкновение двух транспортных средств, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

В новость были внесены изменения (21:20 мск) - добавлена информация об увеличении числа пострадавших.