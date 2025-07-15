По результатам осмотра обнаружены остатки НСЖ от ранее демонтированного недействующего газопровода

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Разлив нефтесодержащей жидкости обнаружен в болотистой местности в 40 км от города Усинска Республики Коми. Угрозы попадания нефти в водные объекты нет, к уборке уже приступили сотрудники специализированного предприятия "Природа", сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

"15 июля поступила информация о том, что в 40 км от Усинска обнаружен загрязненный участок нефтесодержащей жидкости (НСЖ) на болотистой местности. По результатам осмотра обнаружены остатки НСЖ от ранее демонтированного недействующего газопровода. Угроза попадания НСЖ в водные объекты отсутствует, к уборке загрязненного участка приступили работники ООО СПАСФ "Природа", - говорится в сообщении.

В начале июля были зафиксированы два инцидента с загрязнением окружающей среды нефтепродуктами, сообщало Минприроды Коми. В первом случае произошел локальный разлив при замене межпромыслового трубопровода, во втором - несанкционированный слив нефтесодержащей жидкости с дороги, было загрязнено около 1 200 кв. м площади на территории Кыртаельского месторождения в Печорском районе. В обоих случаях были созданы оперативные группы для ликвидации последствий загрязнений.

По данным прокуратуры региона на 15 июля, печорский природоохранный межрайонный прокурор Дмитрий Питашук проконтролировал ход устранения нарушений на территории Кыртаельского месторождения в Печорском районе: часть нарушений устранена, проведены работы по сбору и откачке нефтесодержащей жидкости, вывозу в шламонакопитель нефтезагрязненного грунта, планировке территории участка.