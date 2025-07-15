В МЧС Южной Осетии отметили, что дорожные службы ведут работы по расчистке дороги от сошедших грязевых масс

ЦХИНВАЛ, 15 июля. /ТАСС/. Транскавказская автомагистраль (Транскам), соединяющая Южную Осетию с Россией, закрыта в связи со входом селевых потоков на трассу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"На северном портале Рукского тоннеля, близ поселка Бурон сошел сель. Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения автотранспортных средств до особого распоряжения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что в настоящее время дорожные службы ведут работы по расчистке дорожного полотна от сошедших грязевых масс.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.