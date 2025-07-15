В Вологодской области дети на квадроцикле пострадали в ДТП с грузовиком

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Два подростка 13 и 14 лет получили травмы в результате столкновения их квадроцикла с грузовиком в Вологодской области. Детей с травмами доставили в медучреждение, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня около 16:45 мск в Усть-Кубинском районе на 1-м км автодороги Высокое - Филисово произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, подросток 2011 года рождения, управляя квадроциклом, допустил столкновение с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получил водитель квадроцикла и его 13-летний пассажир. Детей доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.