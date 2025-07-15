Мэр города Игорь Терехов заявил, что после взрывов возник пожар на предприятии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в Харькове, всего в городе за последние 20 минут прогремело не менее 17 взрывов. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее местные власти сообщали о восьми взрывах в городе. После этого издание сообщило еще о девяти взрывах.

Мэр города Игорь Терехов заявил в своем Telegram-канале, что после взрывов возник пожар на предприятии.

Воздушная тревога действует в Киеве и 11 областях Украины: Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.