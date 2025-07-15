В Тамбове ураганный ветер повалил около 200 деревьев

Глава администрации Тамбова Максим Косенков подчеркнул, что все проблемы с электроснабжением в настоящий момент устранены

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Шквалистый ветер с грозой и ливнем, который обрушился на Тамбов, повалили почти 200 деревьев. В течение трех суток их распилят и вывезут, сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков.

"Службы городского хозяйства продолжают устранять последствия непогоды последних двух дней. Количество сообщений об упавших и поврежденных деревьях приближается к 200. В течение дня такие деревья должны быть распилены и перемещены так, чтобы не создавать препятствий для пешеходов и движения транспорта. На вывоз порубочных остатков отведено не более трех дней", - сообщил Максим Косенков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все проблемы с электроснабжением в настоящий момент устранены. Ведутся работы по укреплению пешеходной части транспортного моста через реку Студенец, опоры которого подмыло ливнем. "На совещании поручил профильному комитету и дирекции городских дорог проработать варианты реконструкции основного транспортного моста 1969 года постройки, учитывая результаты дополнительной оценки его технического состояния", - сообщил глава администрации.

Сменивший 40-градусную жару ливень с грозой начался в Тамбове в ночь на 14 июля, осадки сопровождались шквалистым ветром. Во вторник днем в областном центре вновь прошли интенсивные дожди, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.