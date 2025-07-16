В службе спасения республики сообщили, что на поиски семьи выдвинулись пятеро спасателей

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Спасатели в Якутии начали поиски мужчины с двумя детьми, выехавшего утром по грибы. Об этом сообщили в службе спасения республики.

"Сегодня, 16 июля, в службу спасения поступило сообщение о том, что в лес по грибы выехала и не вернулась в назначенное время семья. Мужчина с двумя детьми - девочками 9 и 11 лет - выехал сегодня в 05:00 (23:00 мск - прим. ТАСС) по грибы. Должны были вернуться в 07:00 (01:00 мск), но до сих пор их нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на поиски семьи выдвинулись пятеро спасателей. По данным службы, мужчина с детьми пропал в районе села Владимировка.