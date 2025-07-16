В Приморье задержали мужчину, подозреваемого в поджоге больницы

Он облил бензином наружную стену одного из зданий городского медицинского учреждения и поджег ее, сообщили в пресс-службе УМВД по региону

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Полиция в Приморье задержала подозреваемого в поджоге здания Центральной городской больницы Находки, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Подозреваемый в поджоге задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 35-летний местный житель, который в ночное время облил бензином наружную стену одного из зданий городской больницы и поджег. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят по данному факту проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.