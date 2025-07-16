Поисковая группа нашла потерявшихся в 05:15 мск

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили мужчину и двух девочек, отправившихся по грибы и пропавших в тайге Якутии. Об этом сообщили в Службе спасения республики.

"16 июля поступило сообщение о том, что в лес по грибы выехала семья и не вернулась в назначенное время. Мужчина с двумя детьми - девочками 9 и 11 лет - выехали в 05:00 (23:00 мск 15 июля - прим. ТАСС), должны были приехать в 07:00 (01:00 мск), но не вернулись. В 11:15 (05:15 мск) поисковая группа нашла потерявшихся", - сказали в Службе спасения.