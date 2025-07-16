Еще один человек пострадал

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Пожар, произошедший в селе Ивановка Саратовской области, унес жизни женщины и двух несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Балаково следственного управления СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели женщины и ее детей в Балаковском районе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате возгорания в частном доме погибли 42-летняя женщина, ее 7-летний сын и годовалая дочь. Кроме того, с ожогами госпитализирован 43-летний мужчина.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Все обстоятельства устанавливаются.