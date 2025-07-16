Руководитель ЦУР Магаданской области Павел Береговой отметил, что он докладывает информацию о ситуации губернатору Сергею Носову

МАГАДАН, 16 июля. /ТАСС/. Пролеты нескольких мостов размыло в Сусуманском округе Магаданской области, сообщил в Telegram-канале руководитель ЦУР Магаданской области Павел Береговой.

"Несколько часов назад зафиксированы публикации о размытии пролетов нескольких мостов в Сусуманском округе. Находимся на постоянной связи с главой округа Игорем Пряниковым и представителями регионального минтранса. Докладываю информацию губернатору Сергею Носову", - написал Береговой. Он добавил, что в округе, по данным администрации, проблем с продуктами и лекарственными препаратами нет.

Ранее в пожарно-спасательном центре Колымы объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях. "В связи с прохождением дождевого паводка с Сусуманском муниципальном округе на реке Берелех у города Сусуман продолжается подъем уровня воды. 16 июля уровень воды составил 425 см при критерии неблагоприятного гидрологического явления в 410 см", - отметили в пожарно-спасательном центре, добавив, что возможно подтопление окраин Сусумана, есть угроза разрушения дамбы.