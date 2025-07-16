На место происшествия также отправятся сотрудники следственных органов и спасатели

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) будет направлена на место падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае вместе со следователями и спасателями. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Расследование по уголовному делу продолжается, следователями и следователями-криминалистами следственного управления совместно со спасательными службами и комиссией МАК запланирован вылет на место происшествия", - говорится в сообщении.

14 июля вертолет Ми-8 вылетел по маршруту из Охотска в Хабаровском крае в Магадан к постоянному месту дислокации. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста. Сегодня поисково-спасательные службы обнаружили полностью разрушенное воздушное судно со следами горения в 130 км к северо-востоку от Охотска на склоне горы.

Данные об экипаже уточняются. В оперативных службах Дальнего Востока ТАСС сообщили, что экипаж, скорее всего, погиб. Группа спасателей выдвинулась к месту обнаружения обломков. По информации ГУ МЧС России Хабаровского края, это район мыса Гадикан. Продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).