На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

На территории Исландии насчитывается 33 активные вулканические системы

СТОКГОЛЬМ, 16 июля. /ТАСС/. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV.

По ее информации, извержение началось в 03:59 (06:59 мск). Власти привели в состояние готовности силы гражданской обороны. По предварительным данным, риск извержения в пределах города Гриндвак отсутствует.

На территории Исландии насчитывается 33 активные вулканические системы. С 2021 года на Рейкьянесе произошло несколько извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года, в январе и марте 2024 года.