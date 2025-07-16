В Приморье в ДТП погибли три человека и двое пострадали

По предварительным данным полиции, авария произошла из-за выезда на встречную полосу движения водителя "Камаза", следовавшего из Владивостока в направлении Хабаровска

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Автоавария на трассе Владивосток - Хабаровск стала причиной гибели трех человек, еще двое госпитализированы. Как сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, "Камаз" столкнулся с двумя легковыми машинами.

"16 июня на 480-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток произошло ДТП с участием трех автомобилей: "Камаза", Mazda Demio и Toyota Caldina. Три человека погибли, двое доставлены в медицинское учреждение с травмами", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, авария произошла из-за выезда на встречную полосу движения водителя "Камаза", следовавшего из Владивостока в направлении Хабаровска.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, один из доставленных в больницу пострадавших от госпитализации отказался. Второй пострадавший - ребенок. Он находится в состоянии средней тяжести.