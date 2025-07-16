Для населения открыта горячая линия по вопросам жизнеобеспечения

МАГАДАН, 16 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Сусуманском муниципальном округе из-за паводка. Ситуацию на дорогах контролируют работники прокуратуры Магаданской области, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В связи с паводковой ситуацией в округе введен режим чрезвычайной ситуации. Работники прокуратуры незамедлительно выехали на места происшествий и проконтролировали ход выполнения дорожных работ", - рассказали в прокуратуре области.

Там добавили, что в органах прокуратуры Магаданской области для населения открыта горячая линия по вопросам жизнеобеспечения в связи с паводковой ситуацией в Сусуманском муниципальном округе.

Ранее региональный Минтранс сообщал, что обильные дожди в Сусуманском муниципальном округе привели к подъему уровня воды в реке Чай-Урья и ручье Амбардах. Это привело к частичному обрушению дорожного полотна. Сейчас проезд на этих участках дорог закрыт.