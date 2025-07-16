Деятельность центров координировалась спецслужбами Украины, а похищенные денежные средства шли на нужды ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Ярославской и Свердловской областях шестерых пособников мошеннических кол-центров Украины, организовавших прохождение телефонных звонков мошенников через sim-боксы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии с МВД РФ на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских кол-центров с помощью GSM-шлюзов или так называемых sim-боксов", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что деятельность указанных кол-центров координируется украинскими спецслужбами, а похищенные денежные средства расходуются на нужды Вооруженных сил Украины", - отметили в ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, следственным управлением УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело о дистанционном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Предварительно установлено, что на территории нескольких регионов нашей страны по указанию кураторов с Украины злоумышленники снимали квартиры. Там они устанавливали sim-боксы - устройства, предназначенные для одновременной работы большого количества sim-карт. С их помощью обеспечивался пропуск трафика из иностранных государств на территорию нашей страны с заменой номера на российский", - отметила она. Затем россиянам поступали звонки якобы от представителей различных организаций и учреждений, убеждали граждан перевести деньги на "безопасные счета". Одна из пострадавших таким образом лишилась более 2,2 млн рублей, отметила Волк.

У шестерых администраторов sim-боксов обнаружено более 25 мобильных телефонов, банковские карты, 6 пакетов с sim-картами различных операторов, а также другое необходимое оборудование.

Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один уже отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение другого преступления.