В пресс-центре областной прокуратуры сообщили, что сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест либо залог в сумме 2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил под стражей и.о. ректора Уральского государственного университета физической культуры, арестованного в начале июля по делу о получении взяток. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Сторона защиты обжаловала решение суда, с учетом характеризующих материалов настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест либо залог в сумме 2 млн рублей. С учетом позиции прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда постановление районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказали в пресс-центре.

По данным областной прокуратуры, и.о. ректора обвиняется по ч. 3 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Со ссылкой на прокуратуру Челябинской области 1 июля сообщалось, что Советский районный суд Челябинска избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Ранее в следственном управлении СК России по Челябинской области сообщали, что и.о. руководителя вуза обвинили в нескольких эпизодах получения взятки. По версии следствия, обвиняемый получил от двух студентов вуза взятки в общей сумме не менее 220 тыс. рублей за обеспечение внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и выставления гарантированных положительных оценок при проведении текущего контроля успеваемости без явки обучающихся на занятия, зачеты, экзамены и сдачи ими заданий.