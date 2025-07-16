В Калмыкии три хозяйства пострадали от степных пожаров

Министр сельского хозяйства региона Тимур Гаваев сообщил, что Минсельхоз окажет поддержку в восстановлении хозяйств

ЭЛИСТА, 16 июля. /ТАСС/. Степные пожары причинили ущерб трем животноводческим хозяйствам в Калмыкии, власти республики окажут фермерам поддержку в восстановлении. Причиненный ущерб подсчитывается, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Тимур Гаваев.

"Ландшафтные пожары на этой неделе причинили ущерб трем фермерским хозяйствам в республике. Ущерб подсчитывается. По поручению главы Калмыкии Бату Хасикова Минсельхоз окажет поддержку в восстановлении хозяйств", - сказал он.

В частности, в хозяйстве Целинного района, по предварительным данным, в результате пожара погибло несколько отар мелкого рогатого скота, пострадали три кошары и пастбища. Степным пожарам способствуют жара и сильный ветер, уточнил министр.

Для фермеров Целинного района первоочередные меры поддержки уже приняты. В частности, с учетом выгорания пастбищных угодий оказывается содействие в приобретении кормов для животных, которых удалось сохранить, также оказывается содействие в утилизации погибшего поголовья. Кроме того, после подсчета и оценки ущерба будут приняты меры для скорейшего восстановления фермерских хозяйств.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство.