Дело экс-начальника филиала Военно-строительной компании направили в суд

Сергей Сухов и его заместитель Дмитрий Сергель обвиняются в хищении более 75 млн рублей в рамках гособоронзаказа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дело бывшего начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова и его заместителя Дмитрия Сергеля направлено в суд, они обвиняются в хищении более 75 млн рублей в рамках гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Военными следственными органами СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину бывшего начальника филиала "Строительное управление" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Сухов, Сергель и Кравченко обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2022 году при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, Военно-строительной компанией и ООО "Специальные технологии строительства" заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми. С июля по октябрь 2022 года Сухов, Сергель и Кравченко путем завышения стоимости выполненных работ похитили более 75 млн рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.

"В ходе предварительного следствия Сухов и Кравченко полностью признали вину в совершении преступления. Сергель скрывается от органов следствия и объявлен в межгосударственный розыск. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 17 млн рублей. Уголовное дело в отношении Сухова и Кравченко направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК.