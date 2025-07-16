В Югре ликвидировали все природные пожары

В Ханты-Мансийском автономном округе ранее действовали два лесных возгорания на площади около 2 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Все природные пожары ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

По данным властей региона, в округе ранее действовали два лесных пожара на площади около 2 га.

"На утро 16 июля действующих лесных и ландшафтных пожаров нет", - отмечается в материалах на сайте департамента.

Всего с начала года в Югре ликвидировали семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 131 лесной пожар на площади 4 358,25 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.