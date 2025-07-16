Вулкан Марапи в Индонезии при извержении выбросил пепел на 4,1 км над уровнем моря

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики призвал местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Извержение вулкана Марапи зафиксировано на острове Суматра в Индонезии (провинция Западная Суматра). Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По данным его сотрудников, пепел поднялся на высоту 1,2 тыс. метров над кратером вулкана или на 4 091 метр над уровнем моря. Отмечается, что пепел распространяется в северо-восточном направлении. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики призвал местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км, а также использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей от попадания вулканического дыма и пепла.

Марапи - действующий вулкан высотой 2 891 метр над уровнем моря, который расположен у северо-западной оконечности хребта Барисан на западе республики. В декабре 2023 года в результате извержения Марапи погибли по меньшей мере 22 человека.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.