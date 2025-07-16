Он проведет девять лет в колонии за взятку и хищение на общую сумму 20 млн рублей

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Суд в Уфе приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии бывшего оперуполномоченного отделения по борьбе с организованной преступностью города Нефтекамска по делу о мошенничестве. Он получил взятку за покровительство компании по перевозкам, а также похитил у пенсионерки 12 млн рублей под видом предотвращения ее убийства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Калининский районный суд города Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РБ (с дислокацией в Нефтекамске). Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2023 года мужчина получил от учредителей занимающейся пассажирскими перевозками организации взятку в размере 8 млн рублей за общее покровительство и информирование о проверках, а также организацию проверочных мероприятий в отношении конкурентов. Кроме того, он похитил 12 млн рублей у пенсионерки под видом предотвращения ее убийства.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.