В ходе проверки установлено, что опасности автомобиль не представляет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Часть улицы Правды в Москве оцепили из-за подозрительной "Газели", в ходе проверки установлено, что опасности автомобиль не представляет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Силовики у здания Центрального хранилища ЦБ России на улице Правды проверяют подозрительную "Газель". Место оцеплено", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что силовики сняли оцепление после осмотра "Газели".

В новость внесены изменения (14:51 мск) - добавлена информация о снятии оцепления.