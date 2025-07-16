Мэру Новочеркасска продлили арест по делу о взятке

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что Юрий Лысенко будет находиться под стражей до 12 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде ареста главе Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко по делу о получении взятки, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Лысенко продлили меру пресечения до 12 августа 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Фигуранта обвиняют в получении взятки в виде земельного участка и оказании услуг по строительству на нем жилого дома на общую сумму более 8 млн рублей за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован.

В отношении Лысенко возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), обвинение предъявлено и его подчиненному - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

В октябре 2019 года суд арестовал бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина по делу о получении взятки. По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверева Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации.

Лысенко стал главой администрации Новочеркасска в 2020 году.