В Кузбассе осужденный сбежал из колонии-поселения

По приговору суда он отбывал свой трехлетний срок за кражу

КЕМЕРОВО, 16 июля. /ТАСС/. Осужденный за кражу совершил побег из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН России.

"В колонии-поселении №31 (г. Анжеро-Судженск) ГУ ФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу обнаружено отсутствие осужденного Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что он был осужден по статье 158 УК РФ (кража) к трем годам лишения свободы. Особые приметы: рост 175 см, среднее телосложение, татуировки на левой кисти, на левой руке, на левом плече.

"В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться вне колонии-поселения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, они могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги", - пояснили в ведомстве.