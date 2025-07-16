Прокуратура края сообщила, что люди эвакуировались самостоятельно

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся в центре Красноярска, люди эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

"Предварительно установлено, что сегодня днем в центре Красноярска вблизи остановки "Красная площадь" загорелся моторный отсек автобуса, принадлежащего ООО "Экипаж ГО" и следовавшего по маршруту №2 "ЖД" Вокзал - Автовокзал "Восточный". В пожаре никто не пострадал, пассажиры самостоятельно эвакуировались из салона", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар ликвидирован, его причины устанавливаются. "Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе содержанию транспортных средств в надлежащем техническом состоянии", - пояснили в ведомстве.