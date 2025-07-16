Хаос в очереди произошел из-за провокаторов, связанных с ХАМАС, считают в Фонде гуманитарной помощи

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 20 палестинцев погибли утром 16 июля в давке у одного из пунктов раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), организующей работу пунктов в анклаве.

"С глубоким прискорбием подтверждаем, что 20 человек погибли сегодня утром в результате трагического инцидента на SDS3 (название пункта раздачи помощи GHF - прим. ТАСС) в Хан-Юнисе. По нашим текущим данным, 19 жертв погибли в давке, еще один получил ножевое ранение в ходе хаотичных и опасных волнений, спровоцированных агитаторами в толпе", - говорится в заявлении фонда.

Представители GHF считают, что давка стала результатом преднамеренных действий провокаторов, связанных с радикальным палестинским движением ХАМАС. По их данным, внутри толпы у пункта раздачи помощи оказались вооруженные люди. "Впервые с начала миссии [по раздаче помощи] сотрудники фонда обнаружили в толпе несколько единиц огнестрельного оружия, одна из которых была конфискована", - отметили в GHF.

Также в ходе инцидента один человек в толпе стал угрожать огнестрельным оружием сотруднику пункта раздачи помощи из США, отметили в фонде.

GHF отмечает, что в последнее время участились инциденты, связанные с работой пунктов раздачи помощи. В частности, в Telegram распространялись ложные сообщения об открытии отдельных гуманитарных точек, которые временно не функционируют, что приводило к беспорядкам на их территории.

В начале июня несколько десятков палестинцев погибли рядом с точками распределения гуманитарной помощи GHF. Пресс-служба Армии обороны Израиля позже подтвердила, что военные открыли огонь на поражение у распределительного центра GHF в Рафахе, поскольку посчитали угрожающей для себя стоящую там группу лиц. Управление верховного комиссара ООН по правам человека тогда заявляло, что с начала июня около пунктов GHF погибли по меньшей мере 65 жителей Газы.

О фонде

Израиль при поддержке США устанавливает новую схему организации помощи жителям сектора Газа, предполагающую передачу фактически монопольных прав GHF на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. Все международные организации, занимающиеся оказанием помощи в анклаве, в том числе под эгидой ООН, согласно плану, смогут впредь работать только через этот фонд. План был раскритикован этими организациями, ключевой пункт критики - намерение разместить распределительные центры в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению организаций, может привести к насильственному переселению жителей анклава. Также в ООН опасаются политизации гуманитарной помощи Израилем и превращения ее в инструмент давления на палестинцев.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.