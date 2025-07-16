Мужчина перевел почти 300 тыс. рублей в фонд Нацбанка Украины в качестве материальной поддержки ВСУ

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд в Калининграде заключил под стражу обвиняемого в государственной измене 41-летнего мужчину. Он перевел почти 300 тыс. рублей в фонд Нацбанка Украины в качестве материальной поддержки ВСУ, сообщили в Telegram-канале областного суда.

"Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2025 года мужчина, находясь на территории Киева, "будучи противником политического курса РФ и проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции перевел денежные средства в размере 120 430 украинских гривен, что составило 288 805,59 рублей на банковский счет, принадлежащий фонду Национального банка Украины, используемый для финансирования Вооруженных сил Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, то есть совершил государственную измену", рассказала пресс-служба облсуда.

Отмечается, что в Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об аресте гражданина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Следователь указал, что обвиняемый, осознавая, что за совершенное особо тяжкое преступление против безопасности государства ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, не имея постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу.