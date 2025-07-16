Злоумышленники связывались с жертвами и, сообщив им о якобы взломанной почте, говорили следовать их указаниям. Результатом становилось похищение личных данных и кража денег

ВИЛЬНЮС, 16 июля. /ТАСС/. Группа мошенников, выдававших себя за представителей компании Google, выманила в Литве у людей более €7 млн, преступники задержаны. Об этом сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

"В ходе операции расследование велось по 29 возбужденным делам, финансовые потери потерпевших по которым превышали €7 млн. У задержанных, которые в преступных целях выдавали себя за представителей компании Google, изъяты десятки пластиковых карт разных банков, крупные суммы наличности", - говорится в сообщении.

Сколько человек было арестовано, не уточняется. В описании преступных деяний группы речь идет по меньшей мере о трех подельниках.

Мошенники связывались с жертвами и, сообщив им о якобы взломанной электронной почте и других электронных ресурсах, настоятельно рекомендовали выполнить те или другие действия. Результатом становилось похищение личных данных и кража денег с банковских счетов. Преступной деятельностью группа занималась с апреля 2024 года.