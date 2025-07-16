В прокуратуре региона сообщили, что Айдына Дуна приговорили к семи годам колонии общего режима

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кызылский городской суд приговорил бывшего министра сельского хозяйства Тувы Айдына Дуна к семи годам колонии общего режима за хищение более 10 млн рублей бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Тувы.

"Кызылский городской суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра сельского хозяйства и продовольствия. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). <…> Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на два года", - сообщили в прокуратуре.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре региона, речь идет об Айдыне Дуне. "Судом установлено, что в период с июля по декабрь 2020 года осужденный совместно со своим родственником представили в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия заведомо ложные сведения о выполненных работах по реконструкции оросительных систем с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского и с. Бай-Тал Бай-Тайгинского районов Республики Тыва. В результате их преступных действий региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Айдын Дун был министром сельского хозяйства и продовольствия Тувы с 2020 по 2021 год.