В отношении шеф-редактора The Insider Тимура Олевского завели дело

Дело возбудили по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации возбуждено в отношении шеф-редактора издания The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тимура Олевского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По материалам проверки в отношении Т. Олевского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, Олевский, будучи уже привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации The Insider, продолжает работать в издании. Он принял участие в публикации трех видеозаписей, содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике России, а также дискредитацию органов государственной власти.

Год назад Преображенский суд Москвы оштрафовал Олевского на 10 тыс. рублей за участие в деятельности The Insider. В июле 2022 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ четырех иностранных неправительственных организаций, среди них числится и это издание.