Пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что фигуранта задержали при следовании поездами из Печоры в Белгород, где он намеревался перейти на территорию Украины

СЫКТЫВКАР, 16 июля. /ТАСС/. Житель Печоры в Республике Коми задержан и арестован по обвинению в участии в террористической организации и приготовлении диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. Его задержали при следовании поездами из Печоры в Белгород, где он намеревался перейти на территорию Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Коми.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Печоры по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии в составе организованной группы на объекте топливно-энергетического комплекса)", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант, являясь сторонником киевского режима, принял решение о вступлении в военизированное объединение "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ) для проведения диверсионно-разведывательной деятельности на территории России, а также последующего выезда на территорию Украины для непосредственного участия в составе этой организации в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации.

Для подтверждения своих намерений житель региона предоставил свои анкетные данные куратору террористической организации, после чего выполнил проверочное разведывательное задание по подготовке фото- и видеоматериалов объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Печоры. Фигурант был задержан и заключен под стражу.