Абасов Азиз Азай оглы и Лалаев Шахин Мамедали оглы будут находиться под стражей по 19 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Суд продлил меру пресечения в виде ареста еще двум из восьми фигурантов, обвиняемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Абасова Азиза Азай оглы и Лалаева Шахина Мамедали оглы. Абасову и Лалаеву мера пресечения продлена по 19 октября 2025 года. Органами предварительного следствия оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Абасов и Лалаев стали последними из восьми обвиняемых, которым суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к нескольким убийствам, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х годов. Под стражу были заключены восемь обвиняемых.

По предварительным данным, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне. В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на четыре месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще восемь граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.