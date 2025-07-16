В декабре 2024 года певица была заочно арестована по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 29 июля начнет рассмотрение уголовного дела оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) о призывах к деятельности против России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд начнет рассмотрение дела Максаковой-Игенбергс 29 июля в 14:00 мск", - сообщили агентству.

В декабре 2024 года Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы. В отношении певицы также возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Минюст РФ внес певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В ноябре 2023 года она дважды была оштрафована на 30 и 40 тыс. рублей за неуказание маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. В августе 2024 года ее оштрафовали в третий раз, сумма штрафа составила 50 тыс. рублей. Такая же сумма штрафа была ей предъявлена в четвертый раз в июне 2025-го.

В настоящее время Максакова проживает за пределами России.