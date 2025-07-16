Мутвала Шыхлински обвиняется в насилии над представителем власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры Мутвале Шыхлински по делу о насилии над представителем власти в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.

"Судебные материалы рассмотреть в закрытом судебном заседании. Удалить представителей средств массовой информации из зала суда", - сказал судья.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге пресекли деятельность этнической группировки, причастной, по версии следствия, к некоторым убийствам в 2001, 2010 и 2011 году. Суд в Екатеринбурге заключил под стражу восьмерых фигурантов. По предварительным данным, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.