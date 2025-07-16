В пресс-службе региона сообщили, что мужчина передавал связанной с украинской разведкой террористической организации данные о расположении предприятий ОПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии выявили местного жителя, который передавал террористической организации, связанной с украинской разведкой, информацию о расположении предприятий ОПК на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

"УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность жителя Ижевска, инициативно установившего контакт с представителями подконтрольной ГУР МО Украины террористической организации", - говорится в сообщении.

Мужчина осуществлял сбор и передачу сведений ограниченного доступа в отношении мест нахождения предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в регионе. Следственным отделом УФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.