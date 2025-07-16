Ущерб, причиненный государству задержанным 36-летним мужчиной, превысил 30 млн рублей

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Житель Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) незаконно вырубил 14 дубов, причинив ущерб на сумму свыше 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по КБР.

"Установлено, что мужчина спилил 14 дубов на территории Чегемского лесничества, не имея на это разрешительных документов. Для вывоза древесины злоумышленник арендовал "Камаз" и манипулятор. В дальнейшем он планировал продать деревья, но не успел осуществить свой замысел, так как был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ущерб, причиненный государству задержанным 36-летним мужчиной, превысил 30 млн рублей. Нелегально добытые дубы переданы на хранение в Чегемское лесничество. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 260 УК РФ.