По информации пресс-службы регионального управления МЧС, личности погибших устанавливаются

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате пожара, который произошел в квартире на пятом этаже многоквартирного дома в Туле. Для установления причин произошедшего на место выехала следственная группа, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"По предварительным данным, в результате пожара в квартире, расположенной на проспекте Ленина в городе Туле, скончались мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с целью выяснения обстоятельств произошедшего следственная группа выехала на осмотр места происшествия. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, личности погибших устанавливаются, на данный момент возгорание в квартире ликвидировано на площади 45 кв. м.