На границе Северной Осетии из-за скопления грузовиков и жары ввели режим ЧС

В электронной очереди на выезд в Грузию ожидают более 2,7 тыс. большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Военно-Грузинская дорога закрыта для движения транспорта из-за погодных условий, введен режим ЧС. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения в Северной Осетии, в электронной очереди на выезд в Грузию ожидают более 2,7 тыс. большегрузов.

Согласно указу главы Северной Осетии Сергея Меняйло, введен режим ЧС в связи с большим скоплением транзитного автомобильного транспорта на территории региона. Ожидание в очереди на проезд составляет более шести часов при установившейся аномально жаркой погоде.

Для ожидающих в очереди приказано организовать работу экипажей ГИБДД и бригад скорой медпомощи в местах скопления транзитного автотранспорта на территории республики. Рекомендовано организовать подвоз питьевой воды, товаров первой необходимости и своевременную санитарную очистку мест скопления транзитного автотранспорта.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.