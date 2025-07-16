В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Два сотрудника ресурсоснабжающей организации погибли во время проведения аварийных работ в Волгограде, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Несколько часов назад в канализационном люке, расположенном на улице Льговской областного центра, обнаружены тела двух слесарей аварийно-восстановительных бригад. По данному факту следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгограда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, работники "Концессии водоснабжения" погибли во время проведения аварийных работ по устранению засора в канализации. Вероятная причина их смерти - отравление токсичными газами. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.