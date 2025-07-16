В ГУ МВД России по региону сообщили, что еще двое человек пострадали

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Шестилетняя девочка погибла в аварии с грузовиком на федеральной трассе "Кавказ" в Краснодарском крае. Еще два человека пострадали, один из которых ребенок девяти лет, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 15:30 мск в Павловском районе на ФАД "Кавказ" водитель пустого тонара Volvo при обгоне допустил наезд на стоящий легковой Nissan. Иномарка находилась на встречной полосе после ДТП, которое произошло за несколько секунд до этого. В легковушке погибла девочка 6 лет, пострадали еще два пассажира, одна из которых - девятилетняя девочка", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.