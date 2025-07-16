Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что от прилета снаряда повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Открытый перелом правого бедра и проникающее ранение грудной клетки получила женщина в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа ранена женщина. Пострадавшую в тяжелом состоянии с открытым переломом правого бедра и проникающим ранением грудной клетки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ее доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что от прилета снаряда повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома. Информация о других последствиях уточняется, добавил Гладков.