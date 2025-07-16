В Саратове водителей привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД

В одном из Telegram-каналов ранее появилось видео с заездом машин, к которым прикреплены флаги Азербайджана

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности водителей трех машин, грубо нарушивших правила дорожного движения при заезде в Саратове. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с заездом машин, к которым прикреплены флаги Азербайджана. Судя по кадрам, один из автомобилей двигался с нарушением правил дорожного движения (ПДД). Сотрудники полиции организовали проверку по факту нарушения ПДД.

"Полицейскими в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и привлечены к ответственности водители автомашин, допустившие грубые нарушения правил дорожного движения на улице Шехурдина города Саратова", - говорится в сообщении. В рамках проверки в отдел полиции доставили 27-летних водителей ВАЗ-2107 синего и серебристого цветов, а также 56-летнего водителя Changan Uni K.

В отношении водителя ВАЗ-2107 серебристого цвета составили материалы по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), также по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). В отношении водителя Changan Uni K, которого задержали в Советском районе, составили материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).

В отношении водителя синего ВАЗ-2107 составили два административных материала по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), еще два по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) и еще один материал по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).

"В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и местонахождение остальных участников происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - добавили в МВД.