В правительстве региона сообщили, что в ходе удара БПЛА в Лисичанске поврежден многоквартирный дом

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате удара украинского дрона в Рубежном Луганской Народной Республики. Также беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Лисичанске, обошлось без пострадавших, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В 18:40 в Рубежном ранен мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей доставлен в больницу. Также сегодня в результате удара БПЛА в Лисичанске поврежден многоквартирный дом. Пострадавших среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.